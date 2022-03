„Setzen auf starken Willen“

Kreis Höxter

Derby in Borgentreich: In der Fußball-Bezirksliga hat der VfR an diesem Sonntag (15 Uhr) den FC Peckelsheim-Eissen-Löwen zu Gast. Für die Platzherren ist es das erste Punktspiel in diesem Jahr. Während die Spvg Brakel II und der TSC Steinheim gegen die beiden Spitzenteams der Liga antreten, möchte der SV Höxter nach seinen beiden Niederlagen wieder in die Spur finden.

Von Alexander Bendfeld