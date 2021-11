Sextett der Uni Baskets in Quarantäne

Lange sind die Uni Baskets Paderborn unbeschadet durch die Corona-Pandemie gekommen. Jetzt aber wird der Basketball-Zweitligist gebeutelt. Nach Headcoach Steven Esterkamp, der in der Vorwoche das ProA-Spiel gegen Bochum aus der Quarantäne heraus verfolgte wird das anstehende Gastspiel bei den Rostock Seawolves von einem massiven Ausfall überschattet.

Neben Trainer Steven Esterkamp fehlen den Paderbornern in Rostock auch fünf infizierte Spieler

Florian Held (links) und Prof. Dr. Dr. Claus Reinsberger führen die Uni Baskets in Rostock an.

Regelmäßig vorgenommene PCR-Tests ergaben gleich fünf infizierte Baskets-Spieler, die am Samstag (19.30 Uhr) in der Stadthalle Rostock ersetzt werden müssen, darunter Leistungsträger. Die Namen wollte der Verein am Freitag „aus Datenschutzgründen“ nicht bekanntgeben. Trotz der gravierenden Schwächung soll die Partie wie vorgesehen über die Bühne gehen.