SG hat‘s im Derby erwischt

Was haben der SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga und die SG Oesterweg im Kreisoberhaus gemeinsam? Beide kassierten am elften Spieltag ihre erste Saisonniederlage – beide mit 1:2. Oesterweg unterlag im Ortsderby beim SC Peckeloh II. Für den SCP trafen Tom Bauer und Cornelius Bulanov, für die SG verwandelte Torben Kräuter einen Foulelfmeter zum 1:2

Während Oesterwegs Stürmer Tobias Fiß (rechts) glücklos blieb, machte Cedric Stratemann in Peckelohs Viererkette ein überragendes Spiel. Rechts im Hintergrund schauen die SCP-Torschützen Tom Bauer und Cornelius Bulanov zu.

Vor knapp 200 Zuschauern kam die Begegnung schwer in Gang. Beide Mannschaften machten das Mittelfeld dicht. Die Folge waren viele Zweikämpfe, aber keine Torchancen. Das änderte sich in der 26. Minute wie aus dem häufig zitierten Nichts. Oesterwegs Schlussmann Malik Lawani ließ einen Schuss von Premtim Gashi nach vorne abprallen und Tom Bauer hatte keine Mühe aus kurzer Entfernung zum 1:0 einzuschieben.

Danach hatte Oesterweg noch vor der Pause mehrere Ausgleichschancen. Tobias Fiß zog knapp links vorbei (26.). Tom Bunselmeyer klärte einen Schuss von Lennart Kupper auf der Torlinie (38.) und der gute SCP-Keeper Jon Gerrit Bolmer war gegen Jan Luca Felsmann zur Stelle (41.). Auf der anderen Seite hatten die Gastgeber Pech, dass ein Schuss von Cornelius Bulanov nur an den rechten Innenpfosten klatschte (45.).

Aluminiumtreffer auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel eröffnete Torschütze Tom Bauer das Geschehen. Sein Distanzschuss krachte aber nur an die Querlatte (47.). Bulanov machte es in der 52. Minute besser, nachdem Elton Mehmeti einen umstrittenen Freistoß schnell ausgeführt hatte – 2:0. Das war‘s in der Peckeloher Offensive.

Ohne drückend überlegen zu sein, erspielte sich nur noch die SG Möglichkeiten. Nico Wolter schoss nach Fiß-Zuspiel an den linken Pfosten ((53.). Bolmer parierte im eins gegen eins den Abschluss von Fiß (55.) und einen Schuss aus Nahdistanz von Felsmann (57.). Letzterer wurde von Torben Schlie in der 65. Minute im Strafraum gefoult und Torben Kräuter verwandelte den anschließenden Strafstoß zum 1:2. Nachdem Fiß (65.) eine scharfe Hereingabe von Niklas Gronau in der Mitte verpasst hatte, war die erste Niederlage der SG besiegelt. Tabellenführer bleibt sie aber dennoch.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben nie richtig Druck gemacht. Wir benötigen zu viele Chancen für ein Tor“, sagte Oesterwegs Trainer Björn Mittendorf. Währenddessen frohlockte SCP-Coach Jan Fahrenwald: „Wir haben uns für die Arbeit der vergangenen Wochen belohnt.“

Peckeloh II: Bolmer – Lenz, Gashi, Bunselmeyer, Bauer, Behrmann, Bulanov (67. Beissmann), Pixa, Mehmeti, Schlie (69. Hens Santos), Stratemann

Oesterweg: Lawani – Solito, Kupper, J. Kräuter, Felsmann, N. Gronau (78. Kruse), Peperkorn, T. Kräuter, J. Gronau (46. Landscheidt/85. Dziedo), Wolter, Fiß

Tore: 1:0 Bauer (26.), 2:0 Bulanov (52.), 2:1 T. Kräuter (65., Foulelfmeter)