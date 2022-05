SG Marienmünster bleibt dran

Im Kampf um den Titel in der A-Liga liefern sich der TuS Bad Driburg und die SG Marienmünster/Rischenau weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der Abstiegsrunde macht der FC Stahle am ersten Sonntag im Mai aus einem 0:3 noch ein 3:3. Die beiden Schlusslichter Brenkhausen/Bosseborn/Ovenhausen und FC Neuenheerse/Herbram zeigen Moral und holen jeweils einen Punkt.

Die englischen Wochen in der Kreisliga A hinterlassen ihre Spuren. Zahlreiche Teams gehen aufgrund der hohe Belastung personell am Stock. In der Aufstiegsrunde bleibt die SG Marienmünster/Rischenau am TuS Bad Driburg dran. Am kommenden Sonntag stehen sich beide Team im Topspiel gegenüber.