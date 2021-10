„Sie machen Vereine erfolgreich“

Ehrenamtsfeier des Sportkreises Höxter: Einsatz in der Corona-Pandemie herausgestellt

Sie sind wichtige Mitarbeiter und Motoren ihrer Vereine: Der Sportkreis Höxter zeichnete in Godelheim verdiente ehrenamtliche Kräfte aus. Unser Foto zeigt (stehend von links): Thorsten Kraut, Stefan Kleine,

Im feierlichen Ambiente würdigte er mit dem Kreisvorstand im Gasthof „Driehorst“ in Godelheim die Preisträger in den Kategorien „Ehrenamtspreis Senioren“, „Junges Ehrenamt“, „Danke Schiri“ und „Ehrenamt in der Corona-Pandemie“ (zur Auszeichnung der Schiedsrichter siehe Extra-Bericht auf dieser Seite.)