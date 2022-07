Sie dürfen ihren geliebten Sport längst wieder in der Turnhalle ausüben. Trotzdem sind die Badmintonspielerinnen und Badmintonspieler des TuS Bad Driburg weiterhin in ihrer in der Corona-Pause initiierten Aktion „#trotzdemTuS – Fit im Team“ aktiv.

„Bis zum heutigen Tag sammeln einige von uns fleißig weiterhin Punkte in der App“, haben die Organisatoren Magnus Wiechers und Stefanie Menne bei der Abschlussveranstaltung vor der Sommerpause erklärt und damit den Erfolg der Corona-Gemeinschaftsaktion unterstrichen.

Angelehnt an die Aktion #trotzdemSport des Landessportbundes NRW hieß es für die Badminton-Cracks seit Juni 2021: rein in die Turnschuhe, rauf auf´s Fahrrad, ab auf die Fitnessmatte.

Welche Form der Bewegung auch immer. Alle waren eingeladen, mit Hilfe einer App ihre Aktivitäten zu dokumentieren. Sogar einige Eltern der Jugendlichen waren mit dabei. In der damit verbundenen TuS-Challenge durften die Aktiven Bonus-Punkte bei der Bewältigung von Aufgaben in Driburg und Umgebung oder badmintonspezifischen Herausforderungen sammeln. Das Organisationsteam mit Magnus Wiechers und Stefanie Menne hatte es zum Beispiel zur Aufgabe für ihre Vereinskameraden gemacht, ein Foto vom Iburg-Turm hochzuladen, zum Stausee nach Neuenheerse zu radeln oder einen Federball aus drei Metern in eine Tasse zu schlagen. „Somit konnte jede(r) Teilnehmer(in) für sich alleine, aber doch gemeinsam mit allen anderen zum Gelingen der Aktion beitragen“, berichtet das Duo. Die „Driburg-Challenge“ ist vom Badminton-Landesverband NRW in der Corona-Hochphase als so genanntes „Best-Practice-Beispiel“ anderen Vereinen zur Nachahmung vorgestellt worden.

Angesetzt wurde die Challenge für sechs Wochen, aber schon nach zwei Wochen war die Schallmauer von 250.000 Punkten durchbrochen und damit die versprochene Abschlussparty und die Belohnung für die Schüler- und Jugendabteilung erreicht. Das tat dem Eifer der Badmintonsportler aber keinen Abbruch und so werden bis zum heutigen Tag noch Punkte beim Laufen, Radfahren oder auch Badminton gesammelt.

Magnus Wiechers und Stefanie Menne haben nun nach mehr als einem Jahr Challenge-Laufzeit allen Teilnehmern Dank und Anerkennung fürs Mitmachen ausgesprochen, Präsente des Badminton-Landesverbandes NRW überreicht und natürlich die wohlverdiente Pizza angeschnitten.