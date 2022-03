Sieben Tore und vier Rote Karten

Fußball-Kreisliga A: Spielabbruch in Bonenburg. Bühne/Körbecke schlägt Warburg

Kreis Höxter

Die SG Bühne/Körbecke macht einen großen Sprung in der Kreisliga A und darf weiter von der Meisterrunde träumen. Unschönes Ende eines Tor- und Kartenfestivals in Bonenburg: Beim Stand von 7:0 für die Gastgeber wird die Partie nach der vierten Roten Karte gegen TIG Brakel abgebrochen. Insgesamt gab es am Sonntag nur drei Partien, der Rest fiel coronabedingt aus.

Von Aaron Reineke