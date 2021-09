„Sieg wäre großer Schritt“

Fußball-Bezirksliga: Peckelsheim-Eissen-Löwen hofft auf Heimerfolg gegen Borgentreich – VfR will Negativtrend stoppen

Kreis Höxter

„Borgentreich ist aus meiner Sicht deutlich besser, als es die Tabelle zeigt“, sagt Matthias Rebmann. Der Trainer des FC Peckelsheim-Eissen-Löwen blickt auf das Derby in der Fußball-Bezirksliga an diesem Sonntag (Anpfiff 15 Uhr). Der SV Höxter will den fünften Sieg im fünften Spiel landen.

