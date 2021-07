Siem inspiriert Knappe

Ein Jahr zuvor auf dem spektakulären Par70-Kurs des GC Adamstal noch ganz starker Dritter, verpasste Knappe diesmal jedoch klar den Cut und musste sich nach zwei 74er-Runden mit dem geteilten 130. Platz abfinden. Folglich war das Turnier in Österreich für den 32-Jährigen bereits nach zwei Tagen beendet und der Blick unfreiwillig früh frei für das, was sich da im Royal St. Georges Golf Club in Sandwich abspielte. Und dort begeisterte auch ihn vor allem einer: Marcel Siem. Der 41-jährige Ratinger, der in dieser Saison eigentlich ebenfalls auf der Challenge Tour zuhause ist, hatte sich erst in der Vorwoche mit dem Turniersieg in Frankreich eines der letzten Open-Tickets gesichert und trumpfte plötzlich wieder auf wie zu besten Zeiten, in denen er kurz vor dem Sprung in die Top50 der Weltrangliste gestanden hatte. Sieben Jahre nach seinem vierten und bislang letzten Sieg auf der European Tour, phasenweise nicht mehr zu den besten 1000 seines Metiers zählend, meldete sich der extrovertierte Zopfträger nun mit einem famosen 15. Platz bei der Open auf der größtmöglichen Bühne zurück. Ein Comeback, das auch seinen Tour-Kollegen Knappe inspiriert: „Es ist sensationell, was Marcel da abgeliefert hat. Das zeigt aber wieder einmal, wie schnell es in unserem Sport gehen kann. Man muss einfach immer weitermachen, trainieren, trainieren, trainieren und dann wird der Knoten schon irgendwann platzen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar