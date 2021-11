Silvester-Cup abgesagt

„Der Ball rollt beim Silvester-Cup“ hieß es Anfang Oktober. Doch seit Freitag ist amtlich: Die 33. Auflage des größten Fußball-Hallenturniers im Hochstift um den Preis der Sparkasse Paderborn-Detmold findet zum zweiten Mal in Folge nicht statt.

Größtes Fußball-Hallenturnier im Hochstift fällt zum zweiten Mal in Folge aus

Die erneute Absage teilte Veranstalter SV Heide am frühen Nachmittag mit. Bislang letzter Sieger war Bezirksligist FSV Bad Wünnenberg/Leiberg im Jahr 2019.

2021 sollte das Turnier vom 28. bis 30. Dezember in der Maspernhalle steigen, doch daraus wird nichts. „Wir haben uns leider und schweren Herzens dazu entschlossen, den 33. Silvester-Cup 2021 abzusagen. Diese Entscheidung haben wir uns alles andere als leicht gemacht“, beteuert Thomas Dreßler, verantwortlicher Turnierorganisator des SV Heide Paderborn in einer offiziellen Mitteilung, „aber angesichts der explodierenden Infektionszahlen und der kritischen Lage auf den Intensivstationen ist es unserer Meinung nach die einzig richtige Entscheidung. Alles andere wäre verantwortungslos!“

Zu diesem einstimmigen Entschluss kam der gesamte Vorstand des SV Heide nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern. „Die Inzidenzwerte haben sich in den letzten zwei Wochen mehr als verdoppelt und ob die beschlossenen Maßnahmen ausreichen, um die Situation in den Griff zu bekommen, bleibt abzuwarten,“ äußert sich Dreßler kritisch. „Das erschwert natürlich auch die umfangreichen Planungen. Gerade vor dem Hintergrund, dass es bei steigenden Zahlen zu weiteren Einschränkungen kommen wird, im schlimmsten Fall zu einer kompletten Absage der Veranstaltung kurz vor dem Start. Darüber hinaus wäre eine 2G-Plus-Regelung bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung vom Aufwand her kaum zu kontrollieren.“

Heides 1. Vorsitzender Thomas Wilmes erklärt: „Wir bitten alle Fußballfreunde um ihr Verständnis, bedanken uns bei allen Sponsoren, die uns auch in diesem Jahr ihre Unterstützung zugesagt haben und hoffen, dass wir das bei Alt und Jung beliebte Hallenturnier im nächsten Jahr wieder veranstalten können.“