Sittig und Thiele besteigen Thron

Spannende und hochklassige Spiele sowie eine akzeptabele Teilnehmerzahl – der erste Turniertag der Tischtennis-Kreismeisterschaften hat für Zufriedenheit beim Ausrichter und dem Kreisvorstand gesorgt. „Es war im Vorfeld schwer einschätzbar, wie viele Spielerinnen und Spieler teilnehmen. Mit dem Jugend-, Herren- und Seniorenbereich können wir leben, jedoch ließ das Feld der Damen und Seniorinnen zu wünschen übrig“, ließ der Tischtennis-Kreisvorstand verlauten. Nach den coronabedingt ausgefallenen Titelkämpfen im vergangenen Jahr nahmen nun am Samstag in Steinheim 75 Spielerinnen und Spieler an den Wettkämpfen teil.

Herren A Drei Akteure, die zuvor bereits bei den Senioren 40 in das Halbfinale gekommen waren, spielten auch in der Königsklasse ganz vorne mit: Die Menner Boris Sittig, Stefan Reimann und Michael Koch zogen bei den Herren A allesamt wieder ins Halbfinale ein. Dazu kam Kevin Kösling (TuS Bad Driburg), der die Vorschlussrunde mit einem 3:2-Sieg über den Höxteraner Landesligaspieler Maik Engwer erreichte. Hier setze sich Sittig, wie schon am Vormittag bei den Senioren, gegen seinen neuen Teamkollegen Stefan Reimann durch (3:2). Am Nebentisch hatte Kevin Kösling den Finaleinzug gegen Michael Koch auf dem Schläger – der Verbandsligaspieler des SV Menne zog den Kopf jedoch noch einmal aus der vielzitierten Schlinge und siegte mit 11:8 in Satz fünf.