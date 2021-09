„So kann es nicht weitergehen“

Unzufrieden: Trainer Heinrich Dyck kassierte mit BW Vehlage in den vergangenen drei Spielen 1:22-Tore.

Auch Geschäftsführer Miguel Matos Ferreira, der selbst 90 Minuten spielen musste, bereitet die Situation Kopfschmerzen. „Wir sind aktuell kein Team, dass muss man so deutlich sagen. Gerade der Zusammenhalt hat Vehlage in den letzten Jahren ausgemacht. Und gerade in schwierigen Situationen zeigt sich, wer wirklich alles für den Verein gibt. Klar ist aber, dass wir zuletzt nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen haben.“