Solche Spiele machen Spaß

Paderborn

Die Tabellenoptik der 1. Baseball-Bundesliga Nord stellt sich exakt so dar wie in den Vorjahren. Die Bonn Capitals sind ungeschlagener Spitzenreiter und spüren den heißen Atem des Zweiten Untouchables Paderborn. Eine über die Jahre gewachsene Rivalität geht in die nächste Runde: Wieder fährt Jendrick Speer am Sonntag (13 Uhr, 16.30 Uhr) mit dem festen Vorsatz in in die Rheinaue in Bonn-Hochkreuz, an der deutschen Baseball-Hierarchie zu rütteln und den Platzherren die erste Niederlage in dieser Meisterschaft beizubringen.

Von Jörg Manthey