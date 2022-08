Brakel

Er hat mehr als 35 Jahre aktiv Handball gespielt und ist über sein jahrzehntelanges Engagement in der Handball-Abteilungsleitung vor mehr als 20 Jahren in den Gesamtvorstand der DJK Adler Brakel aufgerückt. Jetzt hat Vorsitzender Hans-Jürgen Borchert Angst um den Fortbestand seines Vereins. Wenn sich während der außerordentlichen Versammlung am 30. August kein Nachfolger findet, ist der Traditionsvereins nach 102 Jahren Geschichte. Im Gespräch mit dieser Zeitung appelliert der 56-Jährige eindringlich an die Mitglieder, Verantwortung zu übernehmen.

Von Sylvia Rasche