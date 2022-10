Spannende Schlussphase

SC Borchen - Delbrücker SC 1:2 (1:1). „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und verdient mit 1:0 in Führung gegangen“, bewertete DSC-Trainer Ralf Lübbert den Treffer durch Jana Schwede zum 1:0 (8.). „Nach einer Standardsituation steht es dann plötzlich 1:1.“ Romina Müller gelang in der 14. Minute für das Heimteam der Ausgleich. „Danach ist das Spiel erstmal vor sich hingeplätschert, Delbrück war jedoch die überlegene Mannschaft“, gab Borchen-Coach Martin Schreckenberg zu. Auch in Hälfte zwei hatte der Gast mehr vom Spiel, kam durch Anna-Jarina Lummer zum Siegtreffer (70.), verpasste es aber in der Folge, den Deckel aufs Spiel zu machen. „Der Sieg für uns ist verdient, aber die Schlussphase hätten wir nicht so spannend machen müssen“, so Lübbert über die letzten Minuten des Derbys. Der SC Borchen steht nach wie vor auf Rang 13 in der Tabelle, Delbrück ist jetzt Achter.

