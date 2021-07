Speer: „Einfach genießen“

Paderborn

„Es liegt eine andere Stimmung in der Luft. Das sind die Spiele, für die wir das ganze Jahr über trainieren. Um solche Matches wie jetzt die in Bonn zu spielen“, sagt Jendrick Speer entschlossen. In der Rheinaue in Bonn-Hochkreuz gilt‘s: Die Untouchables Paderborn fahren Samstag mit dem festen Vorsatz in den Ballpark der Bonn Capitals, an der deutschen Baseball-Hierarchie zu rütteln und den Hausherren die erste Niederlage in dieser Meisterschaft beizubringen.

Von Jörg Manthey