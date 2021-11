Spiderman und Regenwolken

Der Paderborner Martinslauf: eine Veranstaltung mit Kultcharakter. Am Freitagabend gastierte der bunt illuminierte Spaß-Lauf nach mehr als eineinhalbjähriger Pause erstmals im Neuhäuser Schloss- und Auenpark. Knapp 900 Teilnehmer und einige hundert Zuschauer genossen bei der fünften Auflage des Martinslaufes die urbane Atmosphäre in der barocken Kulisse des ehemaligen Residenzschlosses der Paderborner Fürstbischöfe. „Ein traumhaftes Bild“, strahlte Paderborns Bürgermeister Michael Dreier und schmunzelte: „Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Hier ist viel Leuchtreklame unterwegs.“

Der etwa zwei Kilometer lange Rundkurs war stimmungsvoll ausgeleuchtet und bot der Läuferschar abwechslungsreiche akustische und visuelle Inszenierungen. So führte die Strecke durch das Maul eines riesigen Tigerkopfes. Im Schlossinnenhof ertönte barocke Musik. Fackeln oder die in Nebel gehüllten japanischen Taiko-Trommler der Gruppe Sen Ryoku (die in diesem Jahr des Büffels ihr 19-jähriges Bühnenjubiläum feiert) als taktvolle Energiequelle, sorgten für mystisches Flair.

In zwei Sechs-Kilometer-Läufen zählte in erster Linie nicht die sportliche Leistung, sondern das Mitmachen und Gesehen-werden. Viele Starter reihten sich in der speziellen Atmosphäre des Lichterlaufes als lebendiges Kunstwerk ein. Schließlich wurden die kreativsten Kostüme prämiert. So bot das Feld lebendige Weihnachtsbäume auf, Engel, Pilzköpfe oder Einhörner auf, auch ein Eisbär („außen cool, innen heiß“) lief mit. Die Martinslauf-Jury, die aus GW-Pressesprecher Thomas Lippe und Thorsten Franz vom Osterlauf-Presseteam bestand, hatte es nicht leicht. Letztlich zeichneten Dirk Weber (Laufladen Endspurt) und Mathias Vetter (Vereinsmanager des SC Grün-Weiß) den blinkenden Spiderman Kevin Warschun, die mit Leuchtwatte angereicherten Regenwolken Steffi Ellerbrock und Vanessa Heimann, Sarah Koch, Friederike Konze, Peter Blotenberg und Kirstin Hansjürgens sowie Kristina und Jan Zipter aus.

Die erzielten Zeiten waren mehr als respektabel. Triathlet Mario Teune stürmte im Stadtwerke-Lauf mit einer Sechs-Kilometer-Nettozeit von 18:07 Minuten zum Sieg, und das trotz der Überholmanöver. Hermannslauf-Seriensieger Elias Sansar wurde Zweiter, auch der Drittplatzierte Hendrik Dömer knackte die 19-Minuten-Marke. „Das hat mega Spaß gemacht. Die Strecke war total abwechslungsreich“, freute sich Teune, derweil Sansar etwas mit der Dunkelheit haderte. „Ich hatte schon beim Einlaufen gemerkt, dass es für mich zu dunkel war. Ich wollte nichts riskieren und bin so nicht richtig in die Geschwindigkeit gekommen.“

Kriminaloberkommissarin Laura Stuhldreyer glückte mit 23:04 Minuten die deutlich schnellste Frauen-Zeit des Abends. Restlos glücklich wirkte sie trotzdem nicht. Zum einen knickte sie ein Mal um (der Knöchel ist blau geworden), zum anderen verfehlte sie den Einlauf in den Zielkanal und musste wieder umkehren. Trotzdem waren letztlich beim Autohaus Krenz-Lauf nur neun Männer schneller als sie.

Nachdem seit 2020 zweimal der Osterlauf sowie ein Mal der Martinslauf wegen Corona abgesagt werden mussten, waren sie beim SC Grün-Weiß Paderborn froh und dankbar, endlich wieder Gastgeber eines realen Laufes gewesen zu sein. Martin Kaiser, der neue Präsident des SC Grün-Weiß Paderborn, war selig: „Heute hat wirklich alles gepasst. Wetter und Ambiente waren perfekt. Wie haben wir das vermisst!“ Die Ergebnisse:

Autohaus Krenz-Lauf

Männer: 1. Patrick Jazwiec (Delbrück läuft/20:52 min), 2. Benedikt Hildmann (Non-Stop-Ultra/21:18 min), 3. Daniel Steinbach (21:29 min).

Frauen: 1. Laura Stuhldreyer (Polizei Paderborn/23:04 min), 2. Merle Winkler (Teuto Runner/24:49 min), 3. Carina Salzmann (SG Chattengau/ 25:16 min)

Stadtwerke Paderborn-Lauf

Männer: 1. Mario Teune (Laufladen Endspurt Runningteam/18:07 min), 2. Elias Sansar (TuS Eintracht Bielefeld), 3. Henrik Dömer (LG Hamm/18:57 min)

Frauen: 1. Luise Scheibner (24:52 min), 2. Jasmin Volmer (25:25 min), 3. Julia Lütkenau (25:34 min). Weitere Infos und alle Ergebnisse im Netz: www.paderborner-martinslauf.de