Spiel jederzeit kontrolliert

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben am Samstagabend in der 2. Basketball-Bundesliga ProA ihren 18. Saisonsieg eingefahren, den elften in eigener Halle. Das 98:80 (26:18, 25:16, 23:26, 24:20) gegen den Tabellenvorletzten Itzehoe Eagles spülte die Punkte 35 und 36 aufs Paderborner Konto. Zumindest für eine Nacht rückte der Sieger auf Tabellenplatz vier vor.

Von Jörg Manthey