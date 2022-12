Vinsebeck

Vinsebecks Trainer Maik Disse ist mit der Hinrundenausbeute nicht zufrieden. Platz elf mit 16 Zählern aus 13 Begegnungen entspricht nicht dem, was der TuS Vinsebeck sich vor der Saison in der Fußball-Kreisliga A vorgenommen hatte. Daraus macht Disse keinen Hehl. Der langjährige Übungsleiter der Blau-Weißen will mit seiner Truppe in der Rückrunde erfolgreicher sein.

Von Aaron Reineke