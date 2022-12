Spitze auch ohne Péni

Auch ohne ihren erkrankten Spitzenmann István Péni haben die Sportschützen des SSV St. Hubertus am vorletzten Doppelwettkampf der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord in Bergkamen ihre Spitzenposition in der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord verteidigt.

Am ersten Tag gab es ein 5:0 über Gastgeber SV Kamen, wobei Frontfrau Denise Palberg und Nadine Hochgeschurz ins Stechen mussten. Ohne jeden Druck, denn der SSV lag uneinholbar 3:0 vorn. Am Sonntag folgte ein 3:2 gegen das Team Wetterau. Mit nun 16:2 Punkten ist Elsen nur noch theoretisch das Ticket für die Finalrunde am 4./5. Februar in Neu-Ulm zu nehmen.