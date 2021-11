Spitzenreiter gewappnet

In der Fußball-Bezirksliga führt die DJK Mastbruch die Tabelle an. Und noch in einer anderen Rangliste zählen die „Jugendkraftler“ zu den Spitzenteams. „Wir sind komplett durchgeimpft und deshalb von der neuen 2G-Regel auch nicht betroffen“, teilt Roberto Busacca mit.

So muss der DJK-Trainer am Sonntag ab 14.30 Uhr in der Heimpartie gegen den TSV Wewer auch lediglich auf zwei verletzte Akteure verzichten. Niklas Leppich (doppelter Nasenbeinbruch) und Dominik Lipinski (Riss des vorderen Kreuzbands) haben sich beim jüngsten 1:0-Erfolg in Bad Lippspringe verletzt und fallen aus. „Nach dem Spiel beim BVL haben wir eine Woche mit dem Training ausgesetzt. Das hat allen gut getan. Nun geht es mit frischen Kräften weiter“, strebt Busacca im Stadtduell erklärtermaßen einen Dreier an.