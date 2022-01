Spitzenreiter spürt Atem der Verfolger

Jan Luca Mierse (rechts) führt mit dem TuS Willebadessen zur Winterpause die Tabelle der B-Liga, Gruppe 2, an. In der Rückrunde wartet aber mindestens noch ein spannender Dreikampf an der Spitze. Hier versucht Germete/Wormelns Marian Schweins, Mierse am Torschuss zu hindern.

Foto: Hubert Rösel