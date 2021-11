Spitzenspiel hier – Kellerkampf dort

Handball-Verbandsliga: Hörste geht personell geschwächt ins Spitzenspiel in Herne

Staffel 2: Der Ruhm der Fußballer von Westfalia Herne ist längst verblasst. Der einstige Spitzenclub, der mit Stars wie Hans Tilkowski und Helmut Benthaus 1959 und 1960 in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft stand, ist abgeschlagen und sieglos Oberliga-Schlusslicht. Furore macht inzwischen der seit 1992 selbstständige Handballclub Westfalia Herne. Mit 12:0 Punkten führt die Crew von Trainer Stephan Krebietke (als Linksaußen machte er 27 A-Länderspiele) souverän die Verbandsliga-Tabelle an. Kann Überraschungsverfolger TG Hörste (9:3) am Herner Westring die bisher makellose Bilanz der Gastgeber ankratzen?