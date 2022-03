In der Fußball-Bezirksliga 13 steht am Sonntag das mit viel Spannung erwartete Topspiel zwischen dem Primus DJK Mastbruch und dem Zweiten Delbrücker SC II im Mittelpunkt des Interesses. Wohl letztmalig in dieser Saison fallen wieder zwei Spiele wegen positiven Coronabefunden bei den Gastgebern aus. Die Partien FSV Bad Wünnenberg/Leiberg - USC Altenautal und TuRa Elsen - VfB Marsberg wurden bereits abgesetzt.

Die DJK Mastbruch, hier mit Frederik Witte, erwartet am Sonntag um 15 Uhr den Delbrücker SC II zum Gipfeltreffen am Schatenweg.

Stattgefunden haben dagegen die beiden Nachholspiele am Donnerstag. Der SC Rot-Weiß Verne besiegte dabei den TuS Sennelager mit 1:0. Simon Jablotschkin gelang mit dem Pausenpfiff das Tore des Tages. „Diese Niederlage ist ganz bitter für uns. Es war ein sehr schwaches Spiel, das nicht einmal A-Liga-Niveau hatte. Wir sind mit dem schwer bespielbaren Platz einfach nicht klargekommen. Zudem hat der Verner Torwart überragend gehalten“, meinte Sennelagers Trainer Michael Hartmann. Der Verner Keeper Marcel Wecker hielt in der 64. Minute einen Elfmeter von Markus Pühs und machte so den dritten Heimsieg der Rot-Weißen in Folge perfekt. Am Sonntag ist die Elf von Vernes Trainer Christoph Schnieders bei RW Mastholte zu Gast, während der TuS Sennelager den Tabellendritten SV Geseke empfängt. Beim TuS steht Routinier Thomas Ilskens, der sich im Hinspiel einen Innenbandriss zugezogen hatte, erstmals wieder zur Verfügung.

Der TSV Wewer unterlag zeitgleich bei Viktoria Rietberg mit 0:2. Das Spiel war nach Treffern von Engin Günej (6.) und Marc Birkenhake (25.) bereits nach einer halben Stunde gelaufen. Am Sonntag hoffen die Weweraner gegen den Tabellennachbarn BV Bad Lippspringe auf den ersten Heimsieg in diesem Jahr. Die Mannschaft von BVL-Coach Ingo Jennebach könnte dagegen mit einem Sieg den TSV in der Tabelle überholen.

Beim Spitzenspiel in Mastbruch können sich die Zuschauer auf viele Tore freuen, denn beide Teams stehen für Offensivfußball und haben schon jeweils 77 Saisontore erzielt. Die DJK benötigte für diese zu diesem Saisonzeitpunkt hohe Ausbeute allerdings erst 17 Spiele und damit drei weniger als der DSC II. „Obwohl die Delbrücker bisher bisher alle Spiele absolviert haben, sehe ich für uns keinen Nachteil. Dafür sind wir ausgeruht. Ich erwarte am Sonntag ein Spiel auf Augenhöhe, wie beim 3:3 im Hinspiel. Wir sind voll motiviert und freuen uns sehr auf die Partie“, sagt Mastbruchs Trainer Roberto Busacca.

Die Delbrücker Reserve reist nach zuletzt sieben Siegen in Folge äußerst selbstbewusst zum Schatenweg. „Wir wollen der DJK Mastbruch am Sonntag die erste Saisonniederlage beibringen. Wenn wir an die Leistung vom Borchen-Spiel zuletzt anknüpfen können, sehr ich für uns gute Chancen. Ich gehe wieder von einem torreichen Spiel aus“, meint Delbrücks Coach Benjamin Braune. Der 35-Jährige muss im Spitzenspiel weiter auf die Langzeitverletzten Sahin Kurt, Philipp Schütte und Hendrik Hermelingmeier verzichten, während Ilhan Aslan wieder zum Kader zählt.

Beim Fünftletzten SV Grün-Weiß Anreppen ist Chefcoach Bernd Schrewe vor einer Woche an Corona erkrankt. Ob er am Sonntag seine Mannschaft gegen den Tabellenfünften Viktoria Rietberg betreuen kann, wird sich erst am Spieltag kurzfristig entscheiden. Während Andre Jähn und Yannick Peitz urlaubsbedingt ausfallen, stehen Steven Bowman und Dominik Müller wieder im Kader der Gastgeber.

Das Spiel des SC Ostenland gegen den SC Borchen komplettiert den Spieltag.