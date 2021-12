Spitzenspiel in Neuenbeken

SCV Neuenbeken - FC Kaunitz (So., 14 Uhr). Neuenbekens Coach Marco Cirrincione nutzte das vergangene, für den SCV spielfreie Wochenende, um sich den 1:0-Sieg des FC Kaunitz im Spitzenspiel gegen den SC Maaslingen anzusehen. „Wir hätten natürlich lieber selber gespielt, aber so konnte ich mir den verdienten 1:0-Sieg anschauen. Man hat gesehen, dass Kaunitz mit aller Macht in die Westfalenliga möchte“, so der SCV-Coach. Er geht mit gemischten Gefühlen in die anstehenden 90 Minuten. „Die Begleitumstände dieser Partie könnten besser sein. Dennoch haben wir viel Lust auf das Spiel“, meint Cirrincione, der sich mit seinem Team das Ziel gesetzt hat, auch nach dem Kaunitz-Spiel ungeschlagen zu sein. Er geht von bis zu fünf Spielern aus, die ihm nicht zur Verfügung stehen.

