Sportler engagieren sich für Waisenhaus

„Wir haben dort Schlimmes gesehen, aber auch sehr viel Positives erlebt“, sagt Sänger, der im Solbader Vorstand für die Vereinsentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Diese Eindrücke wirkten bei ihm und Marvin Wachlin, Yasin Steinbrinker, Karen Pieper und Emily Gildenberg nach, sodass daraus das Projekt „Dodowa meets Solbad“ entstanden ist. Die Fünf haben ein Organisationsteam gegründet, dem auch Sara Bellanco angehört.

Das Hilfsprojekt ist langfristig angelegt

„Unser Besuch soll keine Eintagsfliege gewesen sein. Wir planen langfristig etwas aufzubauen“, sagt Sänger. Für das kommende Jahr ist der nächste Trip nach Westafrika geplant. „Die bis dahin gesammelten Spenden und die Erlöse einer dreitägigen Veranstaltung sollen dem Waisenhaus „Potters Village“ zugutekommen“, so Sänger. Dort leben etwa 140 Jungen und Mädchen vom frühesten Kindesalter bis zu 25 Jahren.

Karen Pieper (27) hatte das Waisenhaus vor acht Jahren das erste Mal im Rahmen eines internationalen Freiwilligendienstes besucht und vier Monate dort gearbeitet. „Mir liegen Kinderrechte und Kinderschutz sehr am Herzen. Deshalb haben mich die gesamten Umstände sehr berührt. Ich bin seitdem fast jedes Jahr mindestens einmal dort gewesen und habe Robin und die anderen gefragt, ob sie sich das auch vorstellen könnten“, sagt Pieper, die inzwischen für eine Kinderrechtsorganisation arbeitet.

Im Jahr 2020 wurden die Solbader noch durch Corona ausgebremst, doch im vergangenen Herbst war es so weit. „Es fehlt dort an frischem Trinkwasser, Medizin und Bildungsmöglichkeiten. Einfach an grundsätzlichen Dingen“, sagt Sänger. „Wer das Schulgeld nicht bezahlen kann, darf nicht mehr zum Unterricht und langweilt sich fortan. Das haben wir ganz oft gehört“, so Sänger, der das an mindestens einem Tag mit seinen Solbader Freunden geändert hat.

Fußball spielen auf holprigem Sandplatz mit Toren aus Baumstämmen

Ein Fußballturnier wurde organisiert, bei dem erst die jüngeren Jungen und dann die älteren spielten. Bei einer Temperatur von 35 Grad auf einem holprigen Sandplatz, der mit Steinen übersät war, und mit Toren, die aus Baumstämmen gebastelt waren. Die Mädchen begleiteten den Tag mit traditionellen Tänzen zu Bongo-Musik.

„Fußball ist in Ghana Nationalsport. Da wäre es doch klasse, wenn wir dort einen richtigen Fußballplatz realisieren könnten“, sagt Sänger, der aber auch im Kleinen viel bewirken möchte. „Wenn wir nur zwei bis drei Kindern eine Perspektive bieten, dann ist schon viel erreicht.“ Ein selbst produzierter Imagefilm wird von den Solbadern im Januar in den sozialen Medien hochgeladen, um ihr langfristig angelegtes Projekt vorzustellen.

Benefizspiel zum Abschluss

Vom 26. Mai (Christi Himmelfahrt) bis zum 28. Mai 2022 sind ein Fußballturnier und ein Benefizspiel, umrahmt von einem interkulturellen Tages- und Abendprogramm, geplant. „An den ersten beiden Tagen soll ein Turnier für E-Junioren mit jeweils zwei parallel stattfindenden Spielen auf Kleinfeld über die Bühne gehen“, kündigt Sänger an, der mit seinem Orga-Team mitten in den Vorbereitungen steckt. Der krönende Abschluss der Veranstaltung soll am darauffolgenden Tag ein Benefizspiel einer gemischten Mannschaft aus Solbad-Spielern und Altkreis-Legenden gegen einen prominenten Gegner sein. „Die Zusage liegt uns vor. Den Namen wollen wir aber noch nicht verraten“, sagt Sänger.

Begleitet wird dieses Spiel von einem bunten interkulturellen Rahmenprogramm, das für einen Tag unterschiedliche Kulturen nach Ostwestfalen bringen soll. Dazu zählt das Angebot verschiedener afrikanischer Speisen und Getränke, vielfältige musikalische Unterhaltung, Darbietungen der mongolischen Ringer des TuS Solbad sowie traditioneller Tanz- und Musikgruppen. „Wir wollen das Programm aber nicht auf Afrika beschränken, sondern auch regionale Migrations- und Kulturvereine mit ins Boot holen. Wir möchten dazu inspirieren, einen Schritt auf Menschen anderer Regionen, Länder und Kulturen zuzugehen“, sagt Sänger.

Spenden und Helfer gesucht

„Wir freuen uns über jede helfende Hand bei der Planung im Vorfeld und während der drei Veranstaltungstage“, sagt Sänger. Dazu sei kein Fußball-Fachwissen erforderlich. Wer Lust hat, kann sich per Social Media oder Mail an ghana@tussolbad.de beim Orga-Team melden.

„Und wir benötigen weitere Spenden“, sagt Sänger, der am Mittwochvormittag mit Marvin Wachlin einen Scheck über 1500 Euro von der Versmolder Firma SO Tech entgegen genommen hat. Die Mitarbeiter des Unternehmens hatten Geld gesammelt, das durch Geschäftsführer Fred Seidel auf den gespendeten Betrag aufgerundet wurde. Mit dem Verwendungszweck „Spende Ghana“ kann man per Banküberweisung auf das Konto DE96 4806 2051 0308 2460 02 oder per Paypal an ghana@tussolbad.de spenden.