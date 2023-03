Fußball-Landesliga: Nieheim verliert in Dornberg

Brakel/Nieheim

Was für ein verrückter Spieltag in der Fußball-Landesliga: Ausgerechnet gegen das Spitzenteam aus Theesen holt die Spvg Brakel einen 0:3-Pausenrückstand auf und klettert auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und ausgerechnet beim Drittletzten in Dornberg lässt Tabellenführer FC Nieheim alle drei Punkte liegen und spürt mehr denn je den Atem des Verfolgers aus Maaslingen im Nacken.