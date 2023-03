Brakel

Die C-Junioren der Spvg Brakel verpassen bei den Westdeutschen Futsal-Meisterschaften knapp das Halbfinale und werden am Ende in der stärkeren Gruppe Dritter. Im Platzierungsspiel fehlte den Nethekickern das nötige Quäntchen Glück. Platz sechs wurde es in der Endabrechnung für die Rot-Schwarzen.

Von Felix Senftleben