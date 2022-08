Spvg Egge macht das halbe Dutzend voll

Die neue Saison ist erst zwei Spieltage alt und hat in der Fußball-Kreisliga A bereits das erste Sorgenkind. Die Spvg Brakel II fasst nach dem Abstieg aus der Bezirksliga nur schwer Fuß. 0:6 verlor das Team bei der SG Spvg Egge. Erneut überzeugen konnte der SV Albaxen mit einem Auswärtserfolg in Steinheim.

Jubel in Willebadessen: Alexander Friesen zeigt nach seinem tollen Kopfballtreffer zum 5:0 für die SG Spvg Egge die Siegerfäuste. Am Ende hieß es in der Partie gegen Brakel II 6:0.

SG Marienmünster/Rischenau – SG Erkeln/Hembsen 2:3 (0:0). Der Aufsteiger sorgt für Furore. Nach dem Sieg in Wormeln gewann das Multhaupt-Team auch in Rischenau. Und das hochverdient. „Es war schon im ersten Durchgang ein Spiel auf ein Tor. Da hätten wir gut und gerne schon 3:0 führen können. Unterm Strich haben die Jungs voll überzeugt und absolut verdient gewonnen“, war Aufstiegscoach Christian Multhaupt hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Kai Fähnrich brachte die Gäste in Führung (51.). Andre Dierkes glich zwischenzeitlich aus (73.). Doch Johannes Rehrmann (85.) und Fabian Bobbert (89.) schossen den Aufsteiger wieder in Führung. Für Marienmünster reichte es lediglich zum Anschlusstreffer durch Torjäger Tore Schäfer kurz vor dem Schlusspfiff.