SSV Elsen im Halbfinale

Überhaupt trumpfte der Norden auf in Neu-Ulm: In allen vier Viertelfinals waren die Mannschaften aus der Bundesliga-Südstaffel bloß zweiter Sieger. Somit waren in der Vorschlussrunde alte Bekannte unter sich. Gegen den SV Pfeil Vöhringen war Nervosität von Beginn an ein treuer Begleiter aller Akteure. Schon in der ersten Serie fielen bei jedem Neuner. Rasch bahnte sich jedoch ein 4:1-Sieg für Elsen an, der auch so eingetütet werden konnte, weil die Hubertus-Crew in der zweiten Hälfte durchweg stabiler schoss. István Péni und Nadine Hochgeschurz zeigten sich am Ende nervenstark und brachten ihren knappen Vorsprung ins Ziel. Apropos Péni: Der war bis Freitag noch beim Weltcup in Jakarta (Indonesien), von wo er mit einer Silbermedaille im Gepäck zurückkehrte. Halbfinalgegner ist am Samstagabend die SSG Kevelaer, Deutscher Meister der vergangenen drei Jahre.

