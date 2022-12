SSV Elsen ist der Gejagte

12:2 Punkte nach sieben Durchgängen, darunter ein neuer Deutscher Mannschaftsrekord mit 1993 Ringen und ein István Péni in bestechender Form. Der Ungar sorgte vor zwei Wochen mit einer doppelten 400 für Furore. Nicht zu Unrecht führen die Sportschützen des SSV St. Hubertus Elsen also die Tabelle der 1. Luftgewehr-Bundesliga an.

(jm). An diesem Wochenende steht in der Schießsportanlage Schützenheide in Bergkamen der vorletzte Doppelkampftag an, ehe die Hauptrunde am 14./15. Januar 2023 in Kevelaer beschlossen wird. Am Samstag um 18 Uhr sollte es für Elsen einen Pflichtsieg geben. Der SV Kamen ist mit 2:12 Punkten Vorletzter. Péni bekommt es dabei mit einer jungen Landsfrau zu tun, der ungarischen Weltranglistensechsten Gitta Bajos.