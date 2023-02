Stadtsportverband Büren ehrt seine Besten

Nach der Corona-Pause hat der Stadtsportverband Büren in der Schützenhalle auf der Harth wieder seine traditionelle Sportlerehrung vornehmen können. Der Ehrungsreigen dokumentierte, dass die Sportlerinnen und Sportler aus der Stadt Büren vor allem im Reiten, Schießen und Tischtennis, aber auch im Motorsport eine Wucht sind. Es wurden elf Gold-, 18 Silber- und acht Bronzemedaillen verteilt. Zudem wurden die Fußballer von Blau-Weiß Brenken für ihren Aufstieg in die Bezirksliga mit Bronze gewürdigt.

Ohne das Ehrenamt geht nichts im Sport. Bärbel Blasek (SV Büren) und Werner Gruß (Rot-Weiß Harth) wurden für ihr Lebenswerk ausgezeichnet und erhielten in Anerkennung ihres langjährigen Engagements und vielfältigen sportlichen Verdienste die Ehrenurkunde und die Leistungsnadel in Gold.