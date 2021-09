Starke erkämpft bei DM Silber

Stuttgart/Höxter

Stark, stärker, am stärksten: Bei den Deutschen Judomeisterschaften holt die Höxteranerin Pauline Starke in Stuttgart-Bad Canstatt Silber. Damit schafft die für das Judo-Team Hannover startende Athletin in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm zudem die Qualifikation für den ersten Grand Prix Ende September in Zagreb.

Von Jürgen Drüke