Starke Godelheimer Doppel

Kreis Höxter

Der Westfälische Tennisverband hat in dieser Saison neue Formate angeboten, die schon gut angenommen werden und die Teilnehmer begeistern. So gehen gemischte Mannschaften an den Start, in den zwei Herren-Einzel, zwei Damen-Einzel und zwei Mixed gespielt werden. „Es ist ein toller Wettbewerb, der die Ferienpause verkürzt“, äußert sich Bernd Brunnenkref aus Peckelsheim begeistert. Auch Thomas König schwärmte von dem neuen Wettbewerb: „Es hat richtig Spaß gemacht.“

Von Inge Stegnjajic