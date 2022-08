Starke Saison gekrönt

Squash: Paderborner SC ist zum 18. Mal und neunten Mal in Folge Deutscher Mannschaftsmeister

Paderborn

Der Paderborner Squash Club (PSC) ist alter und neuer Deutscher Mannschaftsmeister. Bei der Bundesliga-Endrunde in Bremen setzte sich der Rekordmeister gegen Black & White Worms mit 3:0 durch. Es ist der 18. Titel in der Vereinshistorie und der neunte in Folge.