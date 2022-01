Perfekter Start ins neue Jahr

Volleyball: Höxter siegt in der Bezirksliga. Dringenberger Landesliga-Frauen in Top-Form

Frauen-Landesliga: SV Blau-Weiß Sande II - SV Dringenberg 1:3 (24:26, 13:25, 25:20, 20:25) Den ersten Satzball wehrten die Burgdamen erfolgreich ab und holten sich ihrerseits den Durchgang mit 26:24. „Mit diesem positiven Gefühl ging es in den zweiten Satz. Hier haben wir unsere Stärken ausgespielt“, berichtet Dringenbergs Judith Beller. Ein variables Angriffsspiel und eine gute Feldabwehr verhinderten eine Entfaltung des gegnerischen Spiels. Erst nach einer Angabenserie im dritten Satz gerieten die Gäste erneut ins Hintertreffen und unterlagen mit 20:25. Den spielentscheidenden Vorsprung erarbeitete sich der SVD im vierten Satz, den die Burgdamen mit 25:20 für sich entschieden. Am Samstag, 29. Januar, empfängt der SVD ab 15 Uhr zu Hause den TuS Leopoldshöhe und den Detmolder SV.

Männer-Landesliga

SW Marienfeld – Warburger SV 1:3 (13:25, 28:26, 23:25, 20:25) Dominant agierten die Warburger bereits im ersten Satz: „Wir haben Marienfeld kalt erwischt“, berichtet Warburgs Spielertrainer Thomas Riesen. Die Gastgeber fanden zunächst keine Mittel gegen die stabile Defensive der Warburger. Im Mittelblock glänzte Rainer Hoppe mit starken Aktionen. Von einer Angabenserie erholte sich der WSV jedoch nicht mehr und unterlag knapp mit 26:28. Die Entscheidung führten die Warburger im vierten Satz herbei. Philipp Schröder überzeugte in der Annahme und Abnahme. Samstag, 5. Februar, steht die nächste Aufgabe in Bielefeld an.

Frauen-Bezirksliga: SV Höxter – VoR Paderborn IV 3:0 (25:23, 25:17, 25:13) Gegen eine junge Paderborner Mannschaft profitierten die Gastgeberinnen von ihrer Erfahrung. Nach einer Findungsphase im ersten Satz dominierte der SV Höxter die Partie: „Wir haben sehr gut gespielt“, lobt Höxters Linda Bahr. Effektive Angabenserien sicherten den Sieg.

SV Höxter – TSV Leopoldstal 2:3 (20:25, 25:18, 13:25, 25:14, 10:15) Bis zum Tiebreak hielten die Kreisstädterinnen gegen den Tabellenzweiten gut mit: „Im letzten Satz haben uns die Kräfte und auch die Nerven gefehlt. Wir sind noch zu nervös. Ein erfahrener Gegner merkt das und kann es ausspielen. Daran müssen wir arbeiten“, sagt Höxters Linda Bahr. Die nächsten Heimspiele bestreitet der SV Höxter am Samstag, 5. Februar, ab 12 Uhr gegen den SC Grün-Weiß Paderborn II und Tabellenführer DJK Delbrück.