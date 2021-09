Steinheim erklimmt den Tabellenthron

Von Beginn an entwickelte sich im Nachbarschaftsderby ein Spiel, in dem sich keine Mannschaft deutliche Vorteile verschaffen konnte. Wie zuletzt stellten sich Fehler ein, riskante Abspiele am Kreis, die keinen eigenen Mitspieler fanden, überhastete Abschlüsse, die das Tor verfehlten. „Wir werfen aufs Tor, wo es gar keine Chance gibt,“ kritisierte Trainer Harke. Dennoch ging der HC nach 18 Minuten mit 9:5 in Führung und baute die Führung bis zur Pause auf 15:9 aus. Das war deutlicher als es dem Spielverlauf entsprach.

