Stemweder U19-Pfingstturnier erneut abgesagt

Der TuS Stemwede verzichtet erneut auf die Ausrichtung des internationalen U19-Fußballturniers an Pfingsten. Es ist somit die dritte Absage in Folge. 2023 soll das Turnier wieder stattfinden.

2022 verzichtet der TuS Stemwede auf die Turnierausrichtung. 2023 soll es das U19-Turnier am Stemweder Berg wieder geben.

„Die erneute Absage nach 41 gespielten Turnieren wurmt uns ungemein, sie war aber nicht zu verhindern“, sagt Wolfgang Rosengarten, jahrzehntelang in der Turnierleitung. „Dieses Turnier hat einen Planungsvorlauf von etwa einem Jahr. Leider ist es in der aktuellen Zeit zu schwierig beziehungsweise zu unsicher, so weit im Voraus zu planen.“