Stephan Reiling siegt in B-Klasse

Steinheim

Spannende Spiele und gute Ballwechsel gab es am zweiten Tag der 16. Kreismeisterschaften des Tischtenniskreises Höxter/Warburg in der Jungenklasse bis 15 Jahre. Mit zwölf Teilnehmern war diese am stärksten besetzt. Ansonsten war die Resonanz in der Steinheimer Gymnasialsporthalle enttäuschend. Dass am Sonntag insgesamt nur 49 Spieler antraten, sorgte für Ernüchterung.

Von Jens Göke