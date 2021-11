Stiepermann fällt auch aus

Vor dem Heimspiel des Fußball-Zweitligisten SC Paderborn 07 am Samstag (13.30 Uhr, Sky) fällt bei den Ostwestfalen der nächste Spieler aus: Nach Marcel Mehlem (Bluterguss in der Wade) und Maximilian Thalhammer (Schulterverletzung) muss nun auch noch Marco Stiepermann passen. Der 30-Jährige, der seit Wochen Probleme mit seinem rechten Knie hat, zog sich einen Meniskuseinriss zu, wird in der kommenden Woche operiert und dem Zweitligisten nach Lage der Dinge ebenfalls bis zum Ende der Hinrunde fehlen. „Ich rechne in diesem Jahr nicht mehr mit ihm. Sollte Stiepi eher fit werden, wäre das ein Bonus“, sagt Trainer Lukas Kwasniok. Außerdem fehlen beim SCP bereits Frederic Ananou (OP am Sprunggelenk) und Johannes Dörfler (Sehnenanriss im Oberschenkel).

