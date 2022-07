Strohdiek hält die Abwehr zusammen

„Die Situation passt für alle Seiten. Wir sind sehr froh, dass wir mit Christian einen Spieler gewinnen konnten, der den Verein kennt und der unserem jungen Kader durch seinen großen Erfahrungsschatz in vielen Dingen auf und neben dem Platz helfen wird“, sagt Ayhan Tumani, Sportlicher Leiter im Nachwuchsleistungszentrum. Strohdiek kann auf 348 Pflichtspiele und auf eine lange Vergangenheit in Paderborn zurückblicken. Im Jahr 2000 wechselte der Innenverteidiger von TuRa Elsen zum SCP-Nachwuchs und schaffte über die zweite Mannschaft den Sprung in den Profikader, mit dem der heute 34-Jährige zweimal in die Bundesliga aufstieg. Dazu spielte er bei Fortuna Düsseldorf in der Zweiten Liga und zuletzt in Würzburg in der Dritten Liga. „Jeder bei uns kennt Christians Vita. Man merkt bereits in den ersten Trainingseinheiten, dass sich die Jungs an ihm orientieren und gucken, wie er es macht. So wollen wir es haben“, meint U21-Trainer Thomas Bertels, der selbst mit Strohdiek zusammen auf dem Platz stand.

