Sturmerprobt war das nicht

In der Fußball-Landesliga beziehen die Spvg Brakel, 2:6 gegen Maaslingen, und der FC Nieheim, 1:3 gegen den FC Bad Oeynhausen, zum Auftakt der Rückrunde empfindliche Niederlagen. Beide Mannschaften sind noch nicht sturmerprobt. Dazu der Sport-Kommentar zu Wochenbeginn.

Kevin Koch (links) setzt sich hier durch. Am Ende unterliegt die Spvg Brakel allerdings mit 2:6-Toren gegen RW Maslingen.

Ein Tag zum Vergessen – und das nicht nur wegen des Sturms und Dauerregens am Sonntag. Die beiden heimischen Landesligisten Spvg Brakel und FC Nieheim hatten am ersten offiziellen Spieltag nach der Winterpause das Nachsehen. Dabei wurden die Nethestädter in der letzten halben Stunde keineswegs vom Wind aus den Angeln gehoben.