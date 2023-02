Suche nach Selbstvertrauen

Paderborn

Das Jahr 2023 meint es bislang überhaupt nicht gut mit den Uni Baskets. Es ruckelt in der Offensive. Die blieb in den zurückliegenden fünf Spielen, auch geschuldet einer unterirdischen Dreier-Quote, viermal unter 70 Punkte. So liegt die Paderborner Ausbeute in der 2. Basketball-Bundesliga ProA seit Anfang Januar bei 4:12 Zählern. Die Rückrundenbilanz (2:8) sieht genauso mau aus.