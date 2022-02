Surmann übernimmt Staffelstab

Der neue Mann kommt aus Lüchtringen und ist trotz seiner erst 33 Jahre ein „alter Hase“ in der Leichtathletik und im Ehrenamt. Schon als Kind war Christopher Surmann bei den Leichtathletik-Freunden Lüchtringen aktiv, übernahm dann als Trainer seine erste Gruppe und engagierte sich mit 18 als Jugendwart im Vorstand des Vereins. Dort ist er immer noch tätig, inzwischen allerdings als Kampfrichterwart. Das Amt des Jugendwartes übt er im Stadtsportverband Höxter aus. Und auch beruflich hat Christopher Surmann mit Bewegung zu tun. „Ich bin Sport-Physiotherapeut und arbeite bei Lange-Fit in Höxter“, berichtet der designierte Vorsitzende des Kreisleichtathletik-Ausschusses. Während des Studiums in Paderborn war er als Trainer aufgrund der räumlichen Nähe gut vier Jahre beim TV Jahn Bad Driburg tätig, lernte dort auch Michael Kluwe kennen. „Unser anderem waren damals auch seine Kinder in meiner Gruppe“, berichtet Surmann, der nach einer Trainer-Pause während der Physiotherapeuten-Ausbildung inzwischen wieder eine Gruppe in Lüchtringen übernommen hat.

