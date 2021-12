SuS Westenholz trennt sich von Peter Berhorst

In seiner Funktion als Sportlicher Leiter hatte Neuschäfer seinem Nachfolger am Mittwochabend mitteilen müssen, dass dieser von seinen Aufgaben entbunden wird. Begründet wird das Aus mit der besorgniserregenden Situation. Der SuS ist nach 15 Spielen (zehn Punkte, zwei Siege) mit drei Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz Ligaletzter. Eine problematische Lage, aus der Berhorst das Team aber nur zu gerne selbst herausgeführt hätte: „Die Enttäuschung über meine Freistellung ist sehr groß, da sich diese Entscheidung für mich nicht angedeutet hat. Sie ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Ich habe zu allen Spielern ein gutes Verhältnis und bin überzeugt davon, dass ich mit der Mannschaft die Klasse gehalten hätte“, sagt der 43-Jährige, der den Job in Westenholz im Sommer 2019 übernommen hatte: „Ich möchte mich bei meinen Spielern und dem Trainerteam für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren bedanken. Mehr kann ich im Moment nicht sagen, weil die Enttäuschung zu tief sitzt.“

