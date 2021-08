SV Bredenborn zeigt starke Spiele

In Bestform: Magnus Lesch vom SV Bredenborn spielt eine super Saison und hat das nun in den Pokalspielen mit drei Siegen bestätigt.

In der offenen Herren-Klasse LK7 bis LK25 starteten der TV Höxter und der TC Willebadessen. Die Willebadesser spielten in Paderborn. Im Einzel unterlagen Olaf Meiners und Mirco Jochheim und im Doppel Boris Sprock und Jens-Peter Cappell. Der TV Höxter hatte in der ersten Runde spielfrei und besiegte anschließend den TSV Rischenau 2:1.