SV Heide betreibt Chancenwucher

Der Tabellenletzte aus Steinhagen ging dabei schon früh durch ein Eckballtor in Führung. Im Anschluss daran übernahm allerdings Heide die Kontrolle über das Spiel und vergab zahlreiche Hochkaräter. In der 23. Minute scheiterte Gianluca Mazza aus spitzem Winkel am Torwart und nur fünf Minuten später verlor Kapitän Marwin Nowakowski sein Duell gegen den gegnerischen Keeper, bevor Darwin Lange aus nur fünf Metern übers Tor schoss. Nach einer Doppelchance kurz vor der Pause durch Robin Ens, als der Ball nur knapp auf der Linie geklärt werden konnte, folgte nach dem Seitenwechsel schon in der 50. Minute die nächste große Gelegenheit, als der Ball knapp am langen Pfosten vorbeiging.

