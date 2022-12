SV Heide dreht das Spiel

Die DJK Mastbruch verliert eine Woche nach dem fulminanten 6:1-Sieg zuhause gegen den TuS Lohe an selber Stelle das Derby gegen den SV Heide Paderborn mit 1:2 (1:0). Für Heide war es im neunten Auswärtsspiel der Landesliga- Saison der erste Sieg.

Landesliga: Derby in Mastbruch geht mit 2:1 an die Gäste

Julius Brinkmann überwindet Heides Torwart Simon Tepper, aber kurz darauf wird sein Schuss aufs leere Tor in letzter Sekunde von Basel Kawakbi abgewehrt.

Es war in der ersten Halbzeit über weite Strecken eine Partie ohne viele Torraumszenen. Nach 17 Minuten gab es die erste richtige Chance und zwar für die Gastgeber, als Topscorer Julius Brinkmann durch war und den Ball aus kurzer Distanz mit langgestrecktem Bein zur vermeintlichen Führung in Richtung leeres Tor bugsierte. Doch Basel Kawakbi klärte in letzter Sekunde. 1:0 stand es dann aber eine Viertelstunde später trotzdem. Sergio Pinto zirkelte den Ball aus rund 16 Metern von der linken Strafraumkante unhaltbar für den sich lang machenden SVH-Torwart Simon Tepper ins rechte Eck. „Das war das Tor des Monats. Dass er treffen kann, weiß ich ja noch aus gemeinsamen Hövelhofer Zeiten“, lobte Heides Trainer Björn Schmidt. Sein Mastbrucher Pendant Roberto Busacca war übrigens kurzfristig erkrankt, daher coachte der Sportliche Leiter Hans-Jörg Brückner die DJK. Der sah aber bis zur Pause nicht viel Zwingendes, sein Team jedoch etwas besser: „In der ersten Hälfte habe ich uns einen Tacken vorne gesehen.“