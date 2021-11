SV Höxter hält Kontakt zur Spitze

Kreis Höxter

Der FC Peckelsheim/Eissen/Lügde landet am elften Spieltag der Bezirksliga einen wichtigen Dreier: Klar und deutlich 5:1 heißt es am Ende auf eigenem Platz im Kellerduell gegen den TuS WE Lügde. Der SV Höxter hält mit dem 2:0-Derbysieg über den TSC Steinheim den Kontakt zur Tabellenspitze. Der VfR Borgentreich verliert trotz guter Leistung letztlich deutlich mit 1:4-Toren gegen die SG Hiddesen/Heidenoldendorf.

Von Fabian Scholz