SV Höxter klettert auf Platz vier

Der SV Höxter behält in der Fußball-Bezirksliga im Spiel beim Tabellenzweiten SV Eintracht Jerxen-Orbke mit 3:1 die Oberhand und klettert von Platz acht auf vier. Saisonniederlage Nummer vierzehn kassierte der TSC Steinheim mit dem 0:5 in Heidenoldendorf. Und noch eine Zahl: Zehn Spiele sind in den vergangenen Wochen wegen Corona in der Staffel 3 ausgefallen. Am Sonntag um 11 Uhr erfolgte die Absage der Partie FC Peckelsheim-Eissen-Löwen – TBV Lemgo.

SV Eintracht Jerxen-Orbke – SV Höxter 1:3 (0:0). Nach dem 4:1-Erfolg über Augustdorf legte der SV Höxter beim SV Jerxen-Orbke nach. Nachdem es torlos in die Halbzeitpause ging, brachte Kevin Wilms die Gäste in der 49. Spielminute mit 1:0 in Führung. Diesen Rückstand egalisierte Marco Jöstingmeier Polvora per Foulelfmeter (61.). Den Treffern von Justin Köhler (68.) und Ramon Schreiner (85.) hatten die Hausherren aber nichts mehr entgegenzusetzen. „Es war eine sehr intensive Partie, die durch komische Schiedsrichterentscheidungen in beide Richtungen geprägt war. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen“, resümierte Höxters Trainer Uwe Beck.